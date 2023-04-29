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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدي البلد للبحث عن أسرة طفلة تم العثور عليها بالمنوفية

البنت التي تم العثور
البنت التي تم العثور عليها

أرسل القارئ رشد محمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد للبحث عن أسرة طفلة تم العثور عليها .

وقال في استغاثة تم العثور على هذه الطفلة منذ قليل وهي الآن موجوده عندي بمدينة أشمون بمحافظة المنوفية برجاء على من يتعرف عليها يتواصل علي هذا الرقم 01099296043 .


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

منوف طفل مدينة اشمون قارئ يستغيق للبحث أسرة طفلة

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