استكمالاً لحملة "جهودكم المخلصة".. محافظ الإسكندرية يلتقي بوفد مستقبل وطن

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، وفدًا من حزب مستقبل وطن ضم النائب أحمد المصري عضو مجلس النواب وأمين شئون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، والنائب السيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ وأمين النقل والمواصلات بالحزب بالإسكندرية، والمهندس الاستشارى السيد حسن أمين الإسكان والمرافق بالحزب، وذلك استكمالا لحملة"شكرا لجهودكم المخلصة"بالاسكندرية وذلك لتقديم الدعم المعنوي للأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديرًا لدورهم الثمين في خدمة المواطن وبلدنا الحبيب مصر.



وفي بداية اللقاء، رحب اللواء محمد الشريف بوفد الحزب، مثمنًا دور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في التفاعل مع المواطنين باعتبارهم نبض وقلب الشارع، مشيرًا إلى أنه وجه المسئولين التنفيذين بالمحافظة للتعاون مع النواب لسرعة حل مشكلات المواطنين.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومناقشة طلبات المواطنين في الشارع السكندري، حيث تقدم وفد بعدد من المقترحات بشأن عدد من القضايا الهامة والتحديات الخاصة بالمواطنين في عدد من الملفات المهمة.

وفي نهاية اللقاء، قدم وفد الحزب درع الحزب تكريما للواء محمد الشريف تقديرًا لجهوده داخل المحافظة، كما تم تكريم الدكتور أحمد جمال الدين نائب المحافظ وأحد القيادات التنفيذية الشابة بالإسكندرية.