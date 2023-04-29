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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الذهب الأصفر يزين أراضي البحيرة.. بدء موسم حصاد القمح

حصاد محصول القمح
حصاد محصول القمح بالبحيرة

سنابل الخير ظهرت فى حقول محافظة البحيرة، وبدأ المزارعون فى حصاد محصول القمح الذي يلون أراضي المحافظة بلونها الذهبى المميز بعد شهور من الزراعة.

 

حصاد محصول القمح بالبحيرة
حصاد محصول القمح بالبحيرة

ومن المعروف أن محافظة البحيرة تشارك فى عدد من المشروعات القومية الكبرى المتصلة بقطاع الزراعة، منها مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج، وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، وتحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وكذا مشروع الدلتا الجديدة الذي يعد قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، وذلك لكونة مشروعاً تنمويا متكاملا تصل مساحته إلى 2.2 مليون فدان، هذا بالإضافة إلى المشروع القومي للتوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالتعاون مع دولة كندا، ويستهدف تنمية زراعة المحاصيل فى الأراضي عالية الملوحة، ومنها محصول الذرة.

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البحيرة : متابعة مستمرة لحركة الأقماح وانتظام أعمال التوريد ومراقبة التخزين بالشون

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وقال المهندس بدر محمد بدر، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة،  لـ"صدى البلد"، إنه تم الانتهاء من تجهيز الصوامع والشون استعدادا لموسم حصاد القمح.

 

حصاد محصول القمح بالبحيرة
حصاد محصول القمح بالبحيرة
حصاد محصول القمح بالبحيرة

وأضاف وكيل الزراعة أنه يتم سحب عينات تقديرية من الحقول الإرشادية التابعة للحملة القومية ومشروع ترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية لأصناف مختلفة من محصول القمح بدائرة المحافظة، وذلك لعمل تقدير للمحصول.

وأكد أنه تم تخاذ الإجراءات المطلوبة مع موسم الحصاد والتوريد، مشيرا إلى اللجنة العليا المشرفة على منظومة استلام وتوريد الأقماح المحلية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحديد السعات التخزينية المتاحة لديها، مع معاينة أماكن التخزين المحددة من جهات التسويق، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها لمعايير التخزين مع مراعاة البعدين المكاني والأمنى.

وقامت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بمتابعة حصاد لمحصول القمح بالحقل الإرشادي لأحد المزارعين بناحية كفر خليفة بمركز ومدينة إيتاي البارود، والمقام على مساحة 25 فدانا ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية.

وأكدت نهال بلبع الإلتزام بجميع القرارات والتوجيهات الخاصة بالقمح وتوريده، مشددة على تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة الأقماح، وانتظام أعمال التوريد، ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع للتحقق من جودة الأقماح الموردة، وكذا المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمحبمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع لاستقبال الكميات الموردة.

وأشارت إلى دور وزارة الزراعة فى تنفيذ برنامج اقتصادي طموح يستهدف دعم المزارع المصري من خلال عقد بروتوكول بين وزارات الزراعة والري والمالية وعدد من البنوك الوطنية، يعمل على توفير الدعم المالي وتنفيذ تطبيقات الري المطور، وتطوير أنظمة الرى القائمة والتوسع فى عمليات تطهير المساقى والقنوات المائية.

البحيرة محافظة البحيرة موسم حصاد القمح حصاد القمح الذهب الاصفر مشروعات القومية ترشيد استهلاك استراتيجية الزراعة

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