فرج عامر يقدم نصائح للنادي الأهلي قبل مواجهة الرجاء المغربي

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة للنادي الأهلي، قبل المواجهة المرتقبة مع الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا.



وكتب فرج عامر عبر صفحته على فيسبوك: "مباراة الغد بين الأهلي والرجاء المغربي اهم ما فيها العشرين دقيقة الاولي من المباراة ،من اجل المكسب لابد للأهلي ان يتماسك ويمتلك الكورةً ويتحرك كتلة واحدة هجوما ودفاعا ولا يلعب مدافعا فقط وافضل طريقة هي ٤-٣ -٣ تنقلب الي ٤-1-٢-٣ويعلب مروان عطية دفندر متأخر يميل للدفاع عند الضرورة ، واتمني ان يبدأ الأهلي بالتسجيل ، مع الشوط من خارجمنطقة الجزاء كلما امكن ذلك"

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد على حساب نظيره الرجاء المغربي، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، السبت الماضي، أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.