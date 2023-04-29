أسرة الشيخ عبد الله كامل تستقبل العزاء بقرية المشرك قبلي بالفيوم.. شاهد

شهد سرادق عزاء الشيخ عبد الله كامل الداعية الإسلامي، عقب صلاة الجنازة على جثمانه فى الولايات المتحدة الأمريكية والذى أقيم بمسقط رأسه بقرية المشرك قبلى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اقبالا شديدا وزحاما من قبل الاهالى الذى حضروا من جميع قرى محافظة الفيوم وبعض المحافظات، لتقديم العزاء لأسرة المرحوم الشيخ عبد الله كامل ، كما قام بعض الائمة والمشايخ بالقاء كلمات رثاء للمغفور له .

كما تطوع معظم القراء الذين حضروا لقراءة القران الكريم ، فى سرادق العزاء ، كما حضر أول المقرئين الذىن تطوعوا بقراءة القران الكريم الشيخ طه النعمانى القارئ بالاذاعة والتليفزيون المصرى .

كان المصريين بالولايات المتحدة قد شاركوا فى تشييع الجنازة والصلاة على جثمان المرحوم عبد الله كامل الداعية الاسلامى المعروف ، ودفن جثمانه في مقابر المسلمين بولاية نيوجيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لرأي شرعي بالدفن في بلد الوفاة.

عقب صلاة العشاء بمسجد التوحيد بقرية المشرك قبلى بمركز يوسف الصديق ، امتلأ المسجد بالمصليين وكذلك ساحة المسجد بالدور الثانى ، واثناء الصلاة قام عدد كبير من المصليين بالبكاء المستمر طوال الصلاة .

وقام شيخ المسجد قبل الصلاة باعلان ان من له ى دين عند الشيخ عبد الله كامل فليتوجه الى أسرته لسداده

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة الفيوم، عقب وفاة الشيخ عبد الله كامل، الذى وافته المنيه فجر أول امس الخميس، بمسجد التوحيد بجيرسي ستي، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نام الشيخ بعد صلاة الظهر ولم ينزل للصلاة في العصر ولا المغرب فذهبوا لإيقاظه فوجدوه قد فارق الحياة

وكانت اسرة المرحوم الشيخ عبد الله كامل إمام مسجد بولاية نيوجرسي ، وسفير القرآن الكريم قد أستقرت على دفن جثمانه في الولايات المتحدة الأمريكية فى الولايات المتحدة الامريكية ، والذى توفى عن عمر يناهز 38 سنة، بعد أن نجح في ختم القرآن خلال هذا العام 24 مرة.

أكد محمد كامل شقيق الشيخ عبد الله كامل ، كانت السنَّة العمليَّة في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه أن يُدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه ، وأن يُدفن الشهداء حيث ماتوا ، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه .

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