عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسرة الشيخ عبد الله كامل تستقبل العزاء بقرية المشرك قبلي بالفيوم.. شاهد

جانب من عزاء المرحوم
جانب من عزاء المرحوم الشيخ عبد الله كامل

شهد سرادق عزاء الشيخ عبد الله كامل الداعية الإسلامي، عقب صلاة الجنازة على جثمانه فى الولايات المتحدة الأمريكية والذى أقيم بمسقط رأسه بقرية المشرك قبلى بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، اقبالا شديدا وزحاما من قبل الاهالى الذى حضروا من جميع قرى محافظة الفيوم وبعض المحافظات، لتقديم العزاء لأسرة المرحوم الشيخ عبد الله كامل ، كما قام بعض الائمة والمشايخ بالقاء كلمات رثاء  للمغفور له .

كما تطوع معظم القراء الذين حضروا لقراءة القران الكريم ، فى سرادق العزاء  ، كما حضر أول المقرئين الذىن تطوعوا بقراءة القران الكريم الشيخ طه النعمانى القارئ بالاذاعة والتليفزيون المصرى .

 

كان المصريين بالولايات المتحدة قد شاركوا فى تشييع الجنازة والصلاة على جثمان المرحوم عبد الله كامل  الداعية الاسلامى المعروف ،  ودفن جثمانه  في مقابر المسلمين بولاية نيوجيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لرأي شرعي بالدفن في بلد الوفاة.

عقب صلاة العشاء  بمسجد التوحيد بقرية المشرك قبلى بمركز يوسف الصديق ، امتلأ المسجد بالمصليين وكذلك ساحة المسجد بالدور الثانى ، واثناء الصلاة قام  عدد كبير من المصليين بالبكاء المستمر طوال الصلاة .

وقام شيخ المسجد قبل الصلاة باعلان ان من له ى دين عند الشيخ عبد الله كامل فليتوجه الى أسرته لسداده 

 

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي محافظة الفيوم، عقب وفاة الشيخ عبد الله كامل، الذى وافته المنيه فجر  أول امس الخميس، بمسجد التوحيد بجيرسي ستي، بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث نام الشيخ بعد صلاة الظهر ولم ينزل للصلاة في العصر ولا المغرب فذهبوا لإيقاظه فوجدوه قد فارق الحياة

 

وكانت  اسرة المرحوم الشيخ عبد الله كامل إمام مسجد بولاية نيوجرسي ، وسفير القرآن الكريم قد أستقرت على دفن جثمانه  في الولايات المتحدة الأمريكية فى الولايات المتحدة الامريكية ، والذى توفى عن عمر  يناهز 38 سنة، بعد أن نجح في ختم القرآن خلال هذا العام 24 مرة.

 

أكد محمد كامل  شقيق الشيخ عبد الله كامل  ، كانت السنَّة العمليَّة في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه أن يُدفن الموتى في مقابر البلد الذي ماتوا فيه ، وأن يُدفن الشهداء حيث ماتوا ، ولم يثبت في حديث ولا أثر صحيح أن أحداً من الصحابة نقل إلى غير مقابر البلد الذي مات فيه أو في ضاحيته أو مكان قريب منه .

 

https://www.facebook.com/ElBaladOfficial/videos/623535582955909

 

 

قرية المشرك قبلى بالفيوم تتشح بالسواد على وفاة الشيخ عبد الله كامل..شاهد

 

 

 

أسرة الشيخ عبد الله كامل تستقر على دفن جثمانه بأمريكا

68c45dae-93f8-4646-86b2-4f786b5a4dba
68c45dae-93f8-4646-86b2-4f786b5a4dba
2222
2222
5d940552-b91c-4e87-8b9a-0e86c1f6a2f0
5d940552-b91c-4e87-8b9a-0e86c1f6a2f0
11
11
الفيوم اخبار الفيوم قرية المشرك قبلى صلاة الجنازة الشيخ عبد الله كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش هيلعب | فرج عامر يفجر مفاجأة قبل مواجهة الأهلي والرجاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن كهربا.. ومفاجأة سارة بخصوص غرامة الزمالك

الحقوه .. نجم الزمالك يكشف سر زيارة إمام عاشور السرية للقاهرة

سقوط شيرين عبد الوهاب على المسرح أثناء حفلها في دبي.. شاهد

الأهلي يوافق على رحيل أحمد عبد القادر لـ سيسكا موسكو.. السبب صادم

جن وأشباح .. سر خطير في مقتل عروس طنطا بعد زفافها بساعات

أنهت حياته وقطعت جثته وطبختها.. تفاصيل تخلص أم من ابنها بالشرقية

بشرى .. انخفاض في أسعار الذهب عالميًا

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يتابع أعمال إصلاح خط طرد صرف صحي بمنطقة "منشأة البكرى"

مصرع شخص وإصابة أخر فى تصادم سيارتين على طريق القاهرة-أسيوط الغربى

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في انقلاب سيارة بالفيوم

قرية المشرك قبلى بالفيوم تتشح بالسواد على وفاة الشيخ عبد الله كامل..شاهد

تعليم الفيوم: بدء تنفيذ برنامج She Leads بمدرسة سنورس الفنية للبنات

أسرة الشيخ عبد الله كامل تستقر على دفن جثمانه بأمريكا

دفن جثمان الشيخ عبد الله كامل بمقابر المسلمين بولاية نيوجيرسى بأمريكا

كسر مفاجئ بخط طرد الصرف الصحي بمنشأة البكرى بمدينة الفيوم

ترشيحاتنا

بدأت بالتلقيح وانتهت بالتهديد.. التفاصيل الكاملة لخناقة ياسمين عز ورضوى الشربيني ورد فعل كل منهما

أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية في البحر وسط توترات مع طهران

طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك

ذهبت للمستشفى وسقطت على المسرح.. لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

عجائب كثرة الذكرة .. احرص على هذا الدعاء يغفر كل الذنوب

تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. ومفاجأة في ثمن الطن الآن بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضيق ورخيص.. الملياردير إيلون ماسك يعيش في منزل صادم|شاهد

انتفاخ الوجه وصعوبة البلع.. 8 أعراض لسرطان الغدد اللعابية

طالب حقوق يستغيث بعد بتر ساقه بسبب طبيب متهور

احترس قبل تناولها.. 10 أطعمة تسبب الإمساك وتوقف عمل الجهاز الهضمي

فيديو

أزمة في القلعة الحمراء.. واجتماع فني عاجل قبل لقاء الرجاء/ فيديو جراف

مكاسب كبيرة من تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف عليها

مصير المتهم في حادث ملكة جمال الوراق.. فيديو

تغيير موعد مباراة الأهلي والرجاء.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

اﻟﻤﺰﻳﺪ