رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلاله جريئة في أحدث ظهور.. شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صوراً جديدة لها في احدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.

وظهرت بإطلالة جريئة بفستان باللون الفوشية مكشوف، الصدر وبها فتحه من اسفل وتسريحة شعر مرتبة، مع لوك ميكاب هاديء يبرز جمالها.

أحدث أعمال رانيا يوسف

تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها الجديد "عالم تاني" بطولة نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرةصدقي، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، أيمن عزب، مصطفى حشيش،تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبد العزيز حشاد، وتدور قصة العمل حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع.