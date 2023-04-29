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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بجمبسوت أسود.. لاميتا فرنجية تثير الجدل شاهد

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة لاميتا فرنجية  متابعيها جلسة تصوير جديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام". 

 

وتألقت لاميتا بجمبسوت مثير ومكشوف من ناحية الصدر ، أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، ووضعت مكياجًا ناعما،وتركت شعرها منسدلا علي كتفيها لتظهر أكثر أنوثتها وجاذبية.

أعمال لاميتا فرنجية 

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامعحاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنانمحمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" معالنجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى .

 

وتزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأولجاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.

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