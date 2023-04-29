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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

دمياط .. تحرير 307 محاضر تموينية بالأسواق

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية  10 سفن، بينما غادرته 8 سفن  ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29601 طن تشمل : 3000 طن كسب صويا و 50 طن يوريا و  10050 طن علف و 3775 طن رمل و 426 طن بصل و 12300 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20716 طنا تشمل :  2415 طن أرز معبأ و 200 طن مولاس و 1970 طن حديد و 7595 طن ابلاكاش و 5994 طن ذرة و 5000 طن قمح و 300 طن بازلاء و 1827 طن خشب زان و 1320 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 425 طن  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 695 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 270 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1946 حاوية مكافئة . 

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179795 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122574 طنًا .

كما غادر   قطاران بحمولة إجمالية 2607 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ و شبرا ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4762 شاحنة .

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