ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرته 8 سفن ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29601 طن تشمل : 3000 طن كسب صويا و 50 طن يوريا و 10050 طن علف و 3775 طن رمل و 426 طن بصل و 12300 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 20716 طنا تشمل : 2415 طن أرز معبأ و 200 طن مولاس و 1970 طن حديد و 7595 طن ابلاكاش و 5994 طن ذرة و 5000 طن قمح و 300 طن بازلاء و 1827 طن خشب زان و 1320 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 425 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 695 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 270 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1946 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 179795 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 122574 طنًا .

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2607 طن قمح متجهين إلى كفر الشيخ و شبرا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4762 شاحنة .