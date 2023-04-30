عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بفرد خرطوش|تجديد حبس شخص تسبب في إصابة شخصين بمشاجرة بالزاوية الحمراء

حبس
حبس

قرّر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس شخص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة فرد خرطوش وكمية من الهيروين المخدر وتسببه في اصابة شخصين خلال مشاجرة لخلافات فيما بينهم.


وكانت قد قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة فرد خرطوش وكمية من الهيروين المخدر وتسببه في اصابة شخصين خلال مشاجرة لخلافات فيما بينهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أصيب 3 أشخاص باصابات متفرقة أثر وقوع مشاجرة بالزاوية الحمراء بين 2 من المصابين بسبب خلافات مالية ، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهما سلاح نارى.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء قد تلقي بلاغاً من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم قرر بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهم سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش حال تواجده أمام المحل عمله.

وعلى الفور تم الإنتقال وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعى بالرأس وبين آخر "مصاب بجرح بالرأس" مقيمان بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته .

وأثناء قيام الأهالى بمحاولة الفض بينهما قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاح نارى كان بحوزته والتى أحدثت إحداها إصابة المجنى عليه والذى تصادف تواجده بمحل الواقعة أمكن ضبط الطرف الأول وبحوزته فرد خرطوش ، وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من الهيروين المخدر .

واعترف بارتكاب الواقعة ، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الزاوية الحمراء حيازة فرد خرطوش فرد خرطوش الهيروين هيروين مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

أشلاء وسلاحان للجريمة| ماذا عثرت النيابة داخل منزل المتهمة بالتخلص من ابنها بالشرقية؟.. ومفاجأة بخصوص الدافع

إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

منة فضالي تكشف سبب ظهور شفتيها بشكل غريب في جعفر العمدة

موضوعات متعلقة

الأم رفضت الخطوبة.. قرار عاجل ضد شاب ولع في باب شقة محبوبته

حبس عصابة تزوير المستندات الرسمية بالقاهرة

انتقاما من زوجته.. حبس شخص أشعل النيران في بيته بالبساتين

حبس شخص أطلق النار على مواطن بالقاهرة لسرقته

حبس تاجر مخدرات قبل ترويج سمومه بالقاهرة

قيمتها 500 ألف جنيه.. حبس عصابة الإتجار بالمخدرات بالقاهرة

بأسلوب التسلق.. حبس لص المساكن بالقاهرة

الفيس فضحهم.. حبس 3 أشخاص سرقوا مواطنا بالقاهرة

ترشيحاتنا

دويدار: الزمالك منح كهربا أكبر من حجمه.. وعلى الزمالك الفوز ببطولة السوبر

المفوضية الأوروبية تتوصل إلى اتفاق في أزمة واردات الحبوب الأوكرانية

أهم الأخبار| وفاة أشهر مشجعات الرجاء.. موقف الأهلي من التعاقد مع إمام عاشور.. أسعار الحديد تتراجع والأرصاد تحذر المواطنين

إعجاز يفوق قدرة البشر.. التوصل لطريقة بناء الأهرامات|تابع

51 يومًا .. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدولار مقابل الجنيه الآن

بدء حجز سكن لكل المصريين اليوم.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إدمان القمار.. مسن صيني يختطف حفيدته ويطلب فدية من ابنته

يوم تاريخي للأمة الأمريكية.. ذكرى تنصيب جورج واشنطن

في عيد ميلاده الـ81.. الشاعر زين العابدين فؤاد يحكي ذكرياته مع ياسر عرفات وأحمد فؤاد نجم|حوار

الكالسيوم الزائد خطر يهدد الصحة.. 10 أطعمة توقف عن تناولها فورا

فيديو

مصرية وسوداني.. حفل زفاف يجمع بين أبناء وادي النيل في قلب القاهرة

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

سلاح الرجاء لمباغتة الأهلي .. وتعليمات سيد عبد الحفيظ | فيديو

منة فضالي : متعرفش ليه بيطلع عن محمد رمضان إشاعات | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ