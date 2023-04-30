بفرد خرطوش|تجديد حبس شخص تسبب في إصابة شخصين بمشاجرة بالزاوية الحمراء

قرّر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس شخص، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة فرد خرطوش وكمية من الهيروين المخدر وتسببه في اصابة شخصين خلال مشاجرة لخلافات فيما بينهم.



وكانت قد قررت نيابة الزاوية الحمراء الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة فرد خرطوش وكمية من الهيروين المخدر وتسببه في اصابة شخصين خلال مشاجرة لخلافات فيما بينهم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أصيب 3 أشخاص باصابات متفرقة أثر وقوع مشاجرة بالزاوية الحمراء بين 2 من المصابين بسبب خلافات مالية ، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهما سلاح نارى.

كان قسم شرطة الزاوية الحمراء قد تلقي بلاغاً من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم قرر بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهم سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش حال تواجده أمام المحل عمله.

وعلى الفور تم الإنتقال وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مصاب بجرح قطعى بالرأس وبين آخر "مصاب بجرح بالرأس" مقيمان بدائرة القسم بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته .

وأثناء قيام الأهالى بمحاولة الفض بينهما قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاح نارى كان بحوزته والتى أحدثت إحداها إصابة المجنى عليه والذى تصادف تواجده بمحل الواقعة أمكن ضبط الطرف الأول وبحوزته فرد خرطوش ، وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من الهيروين المخدر .

واعترف بارتكاب الواقعة ، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.