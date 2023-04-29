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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير اقتصادي: الرئيس السيسي أعلن هدف زيادة الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، خبير اقتصادي، إن التبادل التجاري يؤدي إلى الاستفادة من المزايا النسبية من كل دولة بالقارة الأفريقية وليس فقط توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية، وهذا يؤدي إلى زيادة الموارد لكل دول التبادل وتحسن موازينها التجارية وموازين المدفوعات، وبالتالي تحسن مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن عن هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، ولا شك أن القارة الإفريقية تمثل جزءًا هاما من هذه الصادرات، حيث أن هناك أهمية كبرى في العلاقات التبادلية التجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، خاصة أنهما من الدول الغنية بخيراتها.

وأوضح أن الصادرات تلعب دورا كبيرا في تمويل عملية التنمية الاقتصادية والمساهمة في الإسراع لرفع معدلات النمو الاقتصادي لأي دولة والعلاقات التبادلية التجارية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر، حيث أنه يؤدي إلى زيادة دخول العملات الأجنبية وبالتالي توفير النقد الأجنبي بالإضافة إلى الاستفادة بالمزايا الضخمة التي تنتج عن الاستثمارات وأيضًا خلق فرص عمل، وعلاج مشكلة البطالة، فضلا عن توطيد العلاقات الاستراتيجية بين الدول.

استثمار السيسي صادرات التبادل التجاري القارة الافريقية

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