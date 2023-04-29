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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الطيب يوجه رسالة للأهلي قبل مواجهة الرجاء

احمد الطيب
احمد الطيب

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الرجاء المغربي اليوم السبت على ملعب مركب محمد الخامس ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وكتب المعلق الرياضي أحمد الطيب عبر حسابه علي فيسبوك "على أحرّ من الجمر كلنا ننتظر تأهل الأهلى على حساب الرجاء مساء اليوم و الاستعداد لتخطّى الترجى بعد ذلك لمواجهة صن داونز.

وتابع "حال تأهله للنهائى على حساب الوداد و ذلك لردْ الإعتبار و الفوز عليه بالخمسة حتى تستعيد الكرة المصرية كبريائها و تعويض خسارة الخمسة مرتين وليس مرة واحدة.

واختتم "الأهلى أحسن نادى فى الكون  كبير و عظيم و قادر و يعملها فى المقص".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " المركب الرياضي محمد الخامس"، معقل الرجاء المغربي.

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IMG_٢٠٢٣٠٤٢٩_١٧١٧٣٩
النادي الأهلي الرجاء المغربي بطولة دوري أبطال إفريقيا أحمد الطيب المغرب جماهير الأهلي

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