عقوبة كهربا| إعلامي يكشف عن حالة تجعل الأهلي منسحبا من السوبر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، لن تصدر أي قرار في عقوبة إيقاف محمود كهربا لاعب الأهلي، الصادرة من لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "لجنة الاستئناف لن تتخذ أي قرار في العقوبة قبل مواجهة السوبر المصري، وبالتالي كهربا سوف يشارك في المباراة".

وأضاف أمير هشام: "حال اتخاذ القرار من لجنة الاستئناف بإيقاف كهربا قبل مواجهة السوبر المصري، سوف يقرر النادي الأهلي عدم خوض اللقاء".