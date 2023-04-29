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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء للواء إبراهيم أبوليمون في وفاة ابن شقيقه|شاهد

محافظا كفر الشيخ
محافظا كفر الشيخ والمنوفية

قدَّم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، في وفاة نجل شقيقه المستشار علي أبو ليمون، وكيل نيابة دسوق، وذلك بديوان عام محافظة المنوفية.

محافظ كفر الشيخ ونائبه ينعيان المستشار علي أبو ليمون

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كما نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، المستشار علي أبو ليمون، وكيل النائب العام بنيابة دسوق الجزئية، والذي وافته المنية، أمس، لتعرضه لحادث أليم، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

محافظ كفرالشيخ يقدم واجب العزاء للواء إبراهيم أبوليمون


يذكر أن المستشار علي محمد أبو ليمون، وكيل نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وافته المنية، أمس الجمعة، لتعرضه لحادث سير ، وشيع الآلاف جنازته بمسقط رأسه بقرية ميت شريف التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية.

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