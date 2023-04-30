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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث للبحث عن أسرة شاب يعاني حالة نفسية ومقيم بالشارع

الشاب
الشاب

أرسل القارئ أحمد امين يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أهل شاب مقيم في الشارع.

وقال في استغاثته هذا الشاب موجود على طريق الواحات اتجاه اكتوبر وفاقد الكلام الإدراك ومقيم في الشارع وواضح انه يعاني حالة نفسية.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

طريق أكتوبر طريق الواحات شاب حالة نفسية مواطن

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