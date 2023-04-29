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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دعم الصادرات بـ 30 مليار جنيه يدعم صمود الاقتصاد الوطني أمام الأزمات

النائب محمود الصعيدي
النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب

قال النائب محمود الصعيدى أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الصادرات تعتبر من أهم المصادر الرئيسية لجلب النقد الأجنبي، ولهذا يجب تسخير كافة الامكانات الفنية والبشرية التي نمتلكها من أجل الوصول إلي 100 مليار دولار صادرات وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

 

وأضاف “ الصعيدى” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن وضع برنامج حكومى جديد لدعم الصادرات بمبلغ 30 مليار جنيه، من أهم القرارات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة بشأن ملف تنمية التصدير، معقبا “ نثمن كافة المساعي التي تسهم في صمود الاقتصاد القومى امام الأزمات العالمية”.

رصد مشكلات المٌصدرين 

 

ونوه أمين سر اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلي أهمية رصد ومتابعة مشكلات المُصدرين والعمل علي حلها بحلول جذرية، مع ضرورة استمرارية صرف حافز التصدير للمُصدرين مما يعمل علي تشجيعهم في مواصلة أنشطتهم.

وتابع النائب : كما أن المنتج المصري يحظي بثقة عالمية نظرا لجودته الفائقة وتكلفته المنخفضة مقارنة بالعديد من الدول، فمصر من أوائل الدول التي تمتاز منتجاتها بالطلب المتزايد عليها.

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واختتم النائب حديثه، بالتأكيد علي أن الدولة تسير في مسارات متوازية للنهوض بقطاع الصناعة الوطنية وزيادات صادراتها من كافة الأنشطة الإنتاجية.

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه قام بزيارة في مدينة العاشر من رمضان والعبور الجديدة لافتا انه تفقد 3 مصانع ينتجون محليا ويقوم بالتصدير للخارج لافتا أن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالصناعة و الزراعة .

وأضاف في مؤتمر صحفي انه منذ ايّام وافق مجلس الوزراء على رد الأعباء التصدرية بـ 10 مليار وهذه المرحلة السادسة مشيرا إلي انه سيكون هناك برنامج جديد لـ٣ سنوات لدعم الصادرات بـ30 مليار جنيه مشيرا إلى أن زيادة الصادرات للمصرية أمن قومي ، مشيرا أنه اعتبار من 1 يوليو المقبل ستكون عمليات الصادرات المصرية مميكنة لدعم المصدرين في الحصول على حقوقهم. 

صادرات التصدير مجلس النواب النقد الأجنبي مجلس الوزراء أمن قومي

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