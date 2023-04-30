إصابة قوية لمدافع الأهلي أمام الرجاء تثير قلق الجماهير قبل مواجهة الزمالك

تعرض ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة قوية أمام الرجاء المغربي، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتحم ياسر إبراهيم، لاعب الأهلي بقوة مع حمزة خابا مهاجم الرجاء المغربي في الدقائق الأخيرة من المباراة، مما أدى إلى مغادرته الملعب دون استكمال اللقاء.

وأدت إصابة لاعب الأهلي إلى إثارة قلق الجماهير خاصة أن الفريق الأحمر يرتبط بمواجهة هامة أمام الزمالك يوم الجمعة القادم، في بطولة السوبر المصري.

الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يُذكر أن الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في الفوز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0.