نجم الأهلي ينعى مشجعة الرجاء المغربي

نعى محمد عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي، المشجعة المغربية، التي وافتها المنية أمس في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وشارك صورتها عبر ستوري حسابه على انستجرام، وكتب: “الله يرحمك ويغفر ليكي ويسكنك فسيح جناته”.

وأفادت سلطات مدينة الدار البيضاء، الليلة الماضية، بأن مشجعة لفريق الرجاء البيضاوي تبلغ من العمر حوالي 29 سنة، وافتها المنية، خلال تواجدها بمحيط المركب الرياضي محمد الخامس لحضور مباراة الرجاء البيضاوي والأهلي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكانت السلطات ومصالح الوقاية المدنية في الدار البيضاء قد تدخلت فور إشعارها بالحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للمعنية بالأمر بعين المكان، كما جرى نقلها على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة حيث لفظت أنفاسها.

وقامت السلطات المعنية بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.