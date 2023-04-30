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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«صباح الخير يا مصر» يبرز مبادرة صنع بأيادي سيدات الروضة.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استعرض مراسل التلفزيون المصري في حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومصطفى كفافي وجومانا ماهر تفاصيل مبادرة "صنع بأيدي سيدات الروضة".

وقال مراسل التليفزيون “مجرد مرورك من أمام خيمة الحرف اليدوية في قرية الروضة ستجد لوحة فنية بألوان مبهجة متنوعة ستلفت انتباهك، كما ستلاحظ سرعة وفن وحرفية سيدات الروضة في إنتاج السجاد والمفروشات الأرضية، حيث يتم تدريب أهالي القرية وتجهيزهم وتعليمهم بهدف إعادة إحياء التراث السيناوي وحتى ينتجوا منتجات تكون مصدر دخل لهم ولأطفالهم عن طريق مبادرة صنع بأيادي سيدات الروضة”.


وقالت إحدى السيدات: "هذه الصناعة تنتمي لأجدادنا، بنشتغل بضمير، نعبر عن فن أجدادنا، ومنتجات سيناء تتميز عن أي منتجات أخرى، لأن المرأة السيناوية تحب أن يكون لديها كيان وتحصل على دخل وألا تكتفي بالبقاء في المنزل". 

وقالت سيدة أخرى: "سيدات سيناء يصنعن السجاد السيناوي، والجمعية تساعدنا في هذا الأمر، نقوم بعمل الخيط والنسيج".
 

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