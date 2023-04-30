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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد صلاح عارف: سيناء عادت بفضل تضحيات الشهداء وجهود الدبلوماسية المصرية.. فيديو

اللواء طيار أركان
اللواء طيار أركان حرب متقاعد، محمد صلاح عارف

أكد اللواء طيار متقاعد، محمد صلاح عارف، أن عيد تحرير سيناء قد تم نتيجة لحرب أكتوبر 1973، وبفضل الجهود التي تمت وتضحيات الشهداء، إضافة إلى الجهود الدبلوماسية المصرية والتي من خلالها استطعنا عوددة سيناء بالكامل من 41 عام.

وقال محمد صلاح عارف، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد” الذي يرأس تحريره أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”،  أن حرب أكتوبر 1973 معركة كبيرة وعظيمة بما حدث فيها وحتى الأن تدرس بالمعاهد العسكرية العالمية.

وتابع  اللواء طيار أركان حرب متقاعد، أن حرب أكتوبر حدث بها معجزات بداء من خطة الخداع الاستراتيجي والسرية في التحضير واتخاذ القرار، خاصة أن معظم الجنود وكان من ضمنهم أنا لم نكن نعلم أنها بداية الحرب.

 التأييد الخارجي لإسرائيل

وأشار محمد صلاح عارف، إلى أن العدو الإسرائيلي، كان لديه ثقة بأن مصر لا يمكن أن تتخذ قرار الحرب، خاصة بعد التأييد الخارجي لإسرائيل، ووجود خط بارليف، الذي كان يعد مانع قوي.

محمد صلاح عارف عيد تحرير سيناء حرب أكتوبر 1973 الدبلوماسية المصرية تضحيات الشهداء

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