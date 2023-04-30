عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صادم.. أطباء يستخرجون مستعمرة عناكب من أذن امرأة صينية

صادم.. أطباء يستخرجون
صادم.. أطباء يستخرجون مستعمرة عناكب من أذن امرأة صينية

في واقعة صادمة، اكتشف الأطباء مستعمرة من العناكب في أذن امرأة بعد أن دخلت إلى مستشفى في الصين، تشكو من الألم وصوت طنين مستمر في أذنها.

في البداية، حاول الأطباء في مستشفى مقاطعة هويدونج الشعبي التحقق مما إذا كانت المرأة مصابة بطنين الأذن، وأجروا تنظيرًا داخليًا.

وجد الأطباء طبلة أذن جديدة كانت في الواقع شبكة أنشأها العنكبوت، وقد فزع العنكبوت وحاول مهاجمة أنبوب المنظار.

تمكن الأطباء من إخراج العنكبوت بأمان، ولحسن الحظ لم يكن العنكبوت سامًا، ولم تتعرض المرأة إلا لأضرار طفيفة في قناة أذنها.

صرح هان شينج لونج، طبيب قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى الصيني، لوسائل الإعلام المحلية يقول: "الشبكة التي يصنعها هذا العنكبوت تشبه إلى حد بعيد طبلة الأذن، عندما دخل المنظار لأول مرة، لم يتم العثور على أي شيء غير طبيعي".

وأضاف: "ولكن عندما تنظر عن كثب، يبدو أن هناك شيئًا ما يتحرك في الأسفل، لقد دفعت شبكة العنكبوت جانبًا، وكانت العناكب على وشك الفرار، لكن تمت إزالتها في النهاية بسلام".

كما حذر المستشفى الصيني الأفراد من إزالة الأجسام الغريبة من أجسادهم بأنفسهم لأنها قد تسبب إصابات، وحث المستشفى الناس على طلب المساعدة المهنية في مثل هذه الحالات والاعتناء بالنظافة الشخصية.

الصين عناكب طنين الأذن الصيني اخبار المنوعات أخبار الترفيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أروى ضحية طالب جامعي.. نشر صورا عارية ومنافية للآداب للحصول على 500 جنيه

تطور غير متوقع في أسعار الذهب| عيار 21 مفاجأة

راحت | تعليق صادم من المستكاوي على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

رسميا.. مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد العمال

تعليق ناري من عمرو أديب على ضياع ضربة جزاء الرجاء أمام الأهلي

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 30-4-2023

نورا الزبيري.. تفاصيل وسبب وفاة أشهر مشجعات الرجاء المغربي أثناء مباراة الأهلي

عمل سفلي وراء وفاة عروس الغربية.. مفاجأة صادمة يكشفها أهل الدين والقانون

موضوعات متعلقة

الحسد يخترع الشائعة.. جورجينا ترد على أنباء انفصالها عن رونالدو

مربوط بجنزير .. تعذيب كلب دون طعام أو ماء فوق سطح عمارة

ولادة أول طفلتين بـ تخصيب آلي بـ البلايستيشن في إسبانيا

مبادرة كيلو الخضار بجنيه في السويس .. إيه القصة؟

تمثال إباحي وسط إيطاليا يثير غضبا شعبيا .. شاهد

لسبب غريب.. حفلات زفاف ضخمة للضفادع في البنغال

ضيق ورخيص.. الملياردير إيلون ماسك يعيش في منزل صادم|شاهد

طالب حقوق يستغيث بعد بتر ساقه بسبب طبيب متهور

ترشيحاتنا

سلامة الغذاء توفر أجهزة سريعة لقياس درجة رطوبة القمح |تفاصيل

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 30 أبريل 2023

"الوزراء" يصدر تقرير الابتكار والإبداع ويستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد الإبداعي عالمياً

مصر لا تترك أبناءها.. جهود وزارة الهجرة في الأزمة السودانية منذ بدايتها

جهود مصرية على مدار الساعة لإجلاء العالقين في السودان.. فيديو

الشهامة أنهت حياته.. شاب ينقذ آخر من الغرق فيلقى حتفه| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صادم.. أطباء يستخرجون مستعمرة عناكب من أذن امرأة صينية

مادة سامة.. دراسة توضح علاقة البطاطس المقلية بالقلق والاكتئاب

الفرق كبير.. شاهد فستان شيرين على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا

مفاجأة في أسعار الدواجن الفترة القادمة.. تفاصيل

فيديو

بعد سقوطها على المسرح.. شيرين عبد الوهاب تستعرض آثار إصابتها

حيلة خارقة تحمي من سرقة المنازل لمدة 3 سنوات.. فيديو

مصرية وسوداني.. حفل زفاف يجمع بين أبناء وادي النيل في قلب القاهرة

حيثيات تأييد حكم إعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ