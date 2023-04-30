صادم.. أطباء يستخرجون مستعمرة عناكب من أذن امرأة صينية

في واقعة صادمة، اكتشف الأطباء مستعمرة من العناكب في أذن امرأة بعد أن دخلت إلى مستشفى في الصين، تشكو من الألم وصوت طنين مستمر في أذنها.

في البداية، حاول الأطباء في مستشفى مقاطعة هويدونج الشعبي التحقق مما إذا كانت المرأة مصابة بطنين الأذن، وأجروا تنظيرًا داخليًا.

وجد الأطباء طبلة أذن جديدة كانت في الواقع شبكة أنشأها العنكبوت، وقد فزع العنكبوت وحاول مهاجمة أنبوب المنظار.

تمكن الأطباء من إخراج العنكبوت بأمان، ولحسن الحظ لم يكن العنكبوت سامًا، ولم تتعرض المرأة إلا لأضرار طفيفة في قناة أذنها.

صرح هان شينج لونج، طبيب قسم الأنف والأذن والحنجرة في المستشفى الصيني، لوسائل الإعلام المحلية يقول: "الشبكة التي يصنعها هذا العنكبوت تشبه إلى حد بعيد طبلة الأذن، عندما دخل المنظار لأول مرة، لم يتم العثور على أي شيء غير طبيعي".

وأضاف: "ولكن عندما تنظر عن كثب، يبدو أن هناك شيئًا ما يتحرك في الأسفل، لقد دفعت شبكة العنكبوت جانبًا، وكانت العناكب على وشك الفرار، لكن تمت إزالتها في النهاية بسلام".

كما حذر المستشفى الصيني الأفراد من إزالة الأجسام الغريبة من أجسادهم بأنفسهم لأنها قد تسبب إصابات، وحث المستشفى الناس على طلب المساعدة المهنية في مثل هذه الحالات والاعتناء بالنظافة الشخصية.