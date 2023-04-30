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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتهاء جهود الإنقاذ.. بريطانيا تسير آخر رحلة إجلاء من السودان

صدى البلد

أعلنت الحكومة البريطانية، أن عملية إجلاء مواطنيها من السودان كانت "ناجحة للغاية"، حيث أنهت المملكة المتحدة عمليتها، بمغادرة آخر رحلة العاصمة الخرطوم في الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي أمس السبت.

وحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية أندرو ميتشل "لا يمكننا البقاء هناك إلى الأبد في مثل هذه الظروف الخطيرة".

وأوضح أنه تم إجلاء 1888 شخصًا في 21 رحلة جوية، لافتًا إلى أن بلاده "لم تعد تسيّر رحلات إجلاء".

وقد واجهت حكومة المملكة المتحدة، التي بدأت عمليات الإجلاء يوم الثلاثاء الماضي، انتقادات لعدم ردها بالسرعة الكافية لمساعدة مواطنيها بعد أن أنقذت دول أوروبية أخرى المئات.

كما واجهت ضغوطًا لإجلاء الرعايا البريطانيين فقط واستبعاد أطباء الخدمة الصحية، لكنها قررت في وقت لاحق السماح لهم بالصعود إلى الرحلات الجوية.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أرسلت بريطانيا قوات خاصة لإجلاء دبلوماسييها من الخرطوم بعد اندلاع اشتباكات حول سفارة لندن، ولكن لم يتم إنقاذ حاملي جوازات السفر البريطانية إلا بعد بضعة أيام.

وأكد ميتشل لـ"بي بي سي" "لا أعتقد أن هناك بريطانيًا واحدًا في الخرطوم لا يعرف شيئًا عن الإجلاء وتدفق الأشخاص الذين يأتون إلى المطار يشير إلى صحة ذلك".

من جانبها، قالت الحكومة الأمريكية، مساء السبت، إنها أكملت أول عملية إجلاء لمواطنيها، مضيفة أن مواطنين أمريكيين ومقيمين دائمين نقلوا في قافلة إلى بورتسودان وكانوا يعبرون البحر الأحمر بالقارب إلى مدينة جدة السعودية.

اشتباكات بريطانيا السعودية السودان الحكومة البريطانية المملكة المتحدة

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