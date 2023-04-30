نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير الشباب والرياضة بنادى المعدية في إدكو

استقبلت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بنادى المعدية بمركز إدكو، فى مستهل جولة لافتتاح عدد من الصروح والمنشآت الرياضية بنطاق مراكز إدكو ودمنهور والرحمانية، وبحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد.

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير الشباب والرياضة

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير الشباب والرياضة

نائب محافظ البحيرة تستقبل وزير الشباب والرياضة

فى بداية اللقاء، رحبت نائب المحافظ بالوزير والوفد المرافق له على أرض البحيرة، مشيرة إلى أن قطاع الشباب والرياضة يشهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي والتوعوي والتثقيفي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة التعاون والتنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة لإنشاء وتطوير العديد من المنشآت الرياضية بجميع مدن ومراكز المحافظة.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة اهتمام الدولة المصرية بالشباب والنشء والعمل على توفير حياة كريمة لأبنائها، وذلك من خلال مشروعات تنموية عملاقة ورفع كفاءة البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير جميع ما يحتاجه الشباب والنشء من متطلبات ليتسنى لهم ممارسة مختلف الأنشطة داخل الأندية ومراكز الشباب المنتشرة داخل الربوع والقرى والمدن.

وتابع الوزير ونائب المحافظ فيلما تسجيليا يستعرض تاريخ نادي المعدية الرياضي منذ تأسيسه 1976 وحتى تاريخه، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة والإنشاءات الجديدة التي تمت به.

كما تضمن الفيلم التعريف بأشهر وأبرز الرموز الرياضية بالمحافظة فى المجالات الرياضية المتنوعة، ومنهم الكابتن محمد فتحي، بطل العالم ومدير المنتخب الوطني فى لعبة الكاراتيه، والكابتن سيد كروان، لاعب نادي الإتحاد السكندري والمنتخب الوطني الحاصل على بطولة كأس مصر أعوام 1973 و1976، والكابتن السيد عبد الجليل، بطل العالم فى السباحة لمسافات طويلة "إيطاليا 1964"، والكابتن نادية أيمن بطل العالم فى الووشو كونغ روسيا 2020.

هذا ومن المقرر أن يقوم وزير الشباب والرياضة ونائب محافظ البحيرة بافتتاح حمام السباحة والملعب القانونى بنادى المعدية الرياضى بإدكو، ووضع حجر الأساس للمجرى المائى الدولى للكياك والكانوى على نادى المعدية لاستقبال البطولة الأفريقية.

حضر الاستقبال الدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور عمرو تمراز، مدير التطوير والتنمية القارى بالاتحاد الدولى للكانوى، ومحمد محجوب، رئيس مركز ومدينة إدكو، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة البحيرة والقيادات التنفيذية.



