حريق في حقل قمح قبل الحصاد بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على حريق داخل قطعة أرض مزروعة بالقمح قبل إجراء عملية الحصاد ، و قطعة أخرى فى القش الخاصة بالقمح بعد إجراء عملية الحصاد ، بقرية كفر خليفة التابعة لمجلس قرية معنيا التابعة لدائرة مركز شرطة ايتاى البارود وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة ايتاى البارود يفيد بوقوع حريق داخل إحدى الأراضى الزراعية المعدة لحصاد محصول القمح ، وامتدت النيران إلى قطعة أخرى مجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وتم الدفع بعدد 7 سيارات حماية مدنية، وتم عمل كردون من قبل قوات الحماية المدنية حول الحريق ، من أجل المساهمة في منع إنتقال النيران إلى الزراعات المجاورة، وتم السيطرة على الحريق وجارى إنتقال المعمل الجنائي لمعرفة أسباب اشتعال الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.