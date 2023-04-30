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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ابن الجن.. اكتشاف جثة رضيع يشبه العفريت داخل مستودع مهجور بالمكسيك

ابن الجن.. اكتشاف
ابن الجن.. اكتشاف جنين يشبه العفريت داخل مستودع مهجور بالمكس

أثار اكتشاف جنين يشبه العفريت في المكسيك ، ذهول رواد السوشيال ميديا بعد تداول صوره على نطاق واسع، حيث أكد الكثيرون أنه دليل على وجود مثل هذه المخلوقات.

وبحسب ما ورد تم العثور على الجثة الغريبة أثناء أعمال البناء في مستودع مهجور في سانتا ماريا ريجلا في الجزء الشمالي الشرقي من مكسيكو سيتي.

وقال فرانسيسكو مايورال فلوريس رئيس بلدية البلدة لوكالة Jam Press: "لقد تم أخذ العينات بالفعل لإيجاد تفسير علمي للجنين ذو مظهر العفريت والجن."

مدينة العفاريت والسحر 

تظهر صور العينة الجثة المحنطة، لها جسم صغير بأذنين مدببتين وأنف طويل وأطراف ذات رأس مخالب.

وأطلقت فلورنسا على الجثة اسم "العفريت أو ناجوال"، هو إنسان لديه القدرة على التحول إلى حيوان وفقًا لأساطير أمريكا الوسطى.

وتُعرض العينة حاليًا في متحف العفاريت المسمى Museo de los Duendes في بلدية Huasca de Ocampo حيث يعمل بول كرئيس للبلدية.

على الرغم من أن تحليل العمدة يبدو غير واقعي، اقترح فلوريس أن المنطقة التي كانوا يقيمون فيها بها أساطير عن مخلوقات سحرية.

وقد أعلن العمدة: "لو تم العثور عليها في بلدية أخرى، لما كانت ذات صلة". "ولكن نظرًا لموضوعات العفاريت والكائنات السحرية هنا، فيوجد ضرورة ثقافية واجتماعية للاهتمام بها وتحليلها".

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