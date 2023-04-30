بتكلفة 11 مليون جنيه.. وزير الرياضة يفتتح حمام سباحة وملعب بنادى المعدية بإدكو

عقب استقباله اليوم بمحافظة البحيرة قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بافتتاح حمام السباحة والملعب القانونى بنادى المعدية الرياضى بإدكو على مساحة تتجاوز 13 ألف م٢، لخدمة أكثر من 50 شاب وفتاه من أبناء مركز ومدينة إدكو والقرى المجاورة.

وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأشادت نائب محافظ البحيرة بالجهود المبذولة في إنشاء حمام سباحة على أحدث النظم بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية 6 مليون جنيه بنظام حق الانتفاع، وكذا إفتتاح الملعب القانوني بتكلفة 5 مليون جنيه تقريبًا.

نائب محافظ البحيرة و وزير الشباب و الرياضة

نائب محافظ البحيرة و وزير الشباب و الرياضة

نائب محافظ البحيرة و وزير الشباب و الرياضة

نائب محافظ البحيرة و وزير الشباب و الرياضة

وأعربت عن سعادتها بالإنتهاء من أعمال إنشاء حمام السباحة والملعب ضمن أعمال التطوير التى يشهدها نادى المعدية بإدكو، مما سيسهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة، فضلاً عن إستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

كما أشار وزير الشباب والرياضة أن هناك نقلة كبيرة تحدث بالمنشآت الرياضية، وأن التطورات التى يشهدها المجال الرياضي أدت إلي زيادة معدلات الاستثمار الرياضي، كأحد المجالات ذات الربح على مستوي العالم، وان منهجية عمل الوزارة تعتمد على إعادة إدارة الأصول والإدارة الإستثمارية والإقتصادية، والمشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال.

وعقب الإفتتاح قام الدكتور أشرف صبحي والدكتورة/ نهال بلبع، بمتابعة مهرجان الألعاب المائية ببحيرة إدكو، وكذا قاما بوضع حجر الأساس للمجرى المائى الدولى للكياك والكانوى بنادى المعدية لإستقبال البطولة الإفريقية.

ويعد مهرجان الألعاب المزمع إقامته خلال الفترة القادمة ببحيرة إدكو حدث عالمي هام على مستوى القارة الإفريقية والعالم أجمع، وسيشارك بها العديد من الفرق من مختلف دول العالم.

كما قاما بتفقد ورشة بناء وإصلاح زوارق الكانوى والكياك، واستعراض مراحل الإنشاء والإصلاح والصيانة وأنواع الزوارق المختلفة وخصائصه ومميزاته، وكذا إستعراض فرص تنمية تلك الصناعة والتوسع فيها من خلال المناطق الصناعية واستخدام عناصر الإنتاج المحلية.

من الجدير بالذكر أن لعبة الكاياك والكانوى تأتى ضمن سباقات رياضة الكاياك المتنوعة، فهي لعبة فردية أو ثنائية أو رباعية أو ثمانية، مع قائد دفة أو بدونه، وتأتى مهمة قائد دفة في سير القارب، وتصحيح خطأه، إذا جنح يمينا أو يسارا، بالإضافة إلي دوره فى قيادة الفريق، ويتم السباق بمجداف واحد الشخص الواحد يجدف فيه عن جهة واحدة، وهناك سباقات يجدف فيها اللاعب بمجدافين عن جهتي القارب، أما مسافة السباق فهي ألفين متر للرجال وألف متر للسيدات وتكون دائما في خط مستقيم.

حضر الجولة والإفتتاح، الدكتورإبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتورعمرو تمراز مدير التطوير والتنمية القارى بالاتحاد الدولى للكانوى، محمد محجوب رئيس مركز ومدينة إدكو وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.