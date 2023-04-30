بالصور.. انتظام امتحانات الترم الثاني بالمواد غير المضافة للمجموع في المدارس

انتظمت اليوم الأحد لليوم الثاني على التوالي امتحانات الترم الثاني 2023 للمواد الغير مضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صوراً ترصد هدوء أجواء سير امتحانات الترم الثاني 2023 للمواد الغير مضافة للمجموع لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في المدارس اليوم الأحد ، في محافظة الجيزة .

قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2023

يحدد في أوراق امتحانات الترم الثاني 2023 اسم المحافظة والإدارة التعليمية واسم الامتحان والمادة الدراسية والصف الدراسى والعام الدراسى والفصل الدراسي.

تشمل أسئلة امتحانات الترم الثاني 2023 جميع المستويات المعرفية " تذكر وفهم وتطبيق ومستويات عليا.

تتناسب أسئلة امتحانات الترم الثاني 2023 مع الزمن المحدد للامتحان.

امتحانات الترم الثاني 2023 تأتي من المقرر الذى درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأكدت الادارات التعليمية أنه سيتم في امتحانات الترم الثاني 2023 ، مراعاة العامل النفسى للطلاب وأسرهم. ، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

كما شددت الادارات التعليمية على ان امتحانات الترم الثاني 2023 ، ستغطى أسئلتها الأجزاء المقررة والتى تم تدريسها بالفعل وتلافي ماتم حذفه من قبل الوزارة.

كما أكدت على تجهيز غرفة عمليات لتلقى أى احداث تقع بلجان امتحانات الترم الثاني 2023 من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية وذلك تنفيذا للكتاب الدورى رقم 32 بتاريخ 3/10/2022 بشأن تحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين .

وأكدت الادارات التعليمية أن هناك تنسيق كامل ومتكامل بين الجهات الأمنية المختلفة كل فيما يخصه لكي تقوم بدورها فى إعمال شئونها مع جهات الأمن الأخرى للاختصاص.

وأعلنت الادارات التعليمية ، أنه تقرر منع استخدام الهاتف المحمول نهائيا داخل مقار اللجان وفقا للقرار الوزارى رقم 34لسنة 2018.

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023

امتحانات الترم الثاني 2023