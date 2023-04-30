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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 11 شخصًا بسبب تسرب غاز في ولاية البنجاب الهندية

صدى البلد

قال نائب عن ولاية البنجاب بشمال الهند ، الأحد ، إن 11 شخصًا لقوا حتفهم ونقل تسعة إلى المستشفى بعد تسرب غاز في لوديانا بولاية البنجاب شمال الهند.

وقال راجيندر بال كاور تشينا ، عضو المجلس التشريعي في لوديانا ، إن فريقًا من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث كان في الموقع مع فريق من الخبراء لتحديد سبب ومصدر التسريب.

شوهد مسؤولو الشرطة وهم يقومون بدوريات وهم يرتدون أقنعة ويطلبون من السكان المحليين الابتعاد عن منطقة مطوقة ، وفقًا لتغذية الفيديو لوكالة أنباء ANI على تويتر.

وقال تشينا لرويترز عبر الهاتف 'وقع الحادث بالقرب من محل ألبان وعيادة طبيب رغم أننا لا نستطيع الجزم بمكان بدء التسريب.'

وقالت: 'الأشخاص الذين جاؤوا لشراء الحليب في الصباح فقدوا الوعي بالخارج'.

وغرد رئيس وزراء البنجاب بهاجوانت مان على تويتر أن التسريب كان من مصنع دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال أنجان كومار ، أحد السكان المحليين ، في شريط فيديو بثته شبكة ANI على تويتر ، إن ثلاث جثث 'تحولت إلى اللون الأزرق'.

 

 

الهند تسريب المجلس التشريعي ولاية ولاية البنجاب بشمال الهند

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