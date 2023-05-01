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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: دعم الصادرات بـ 30 مليار جنيه حافز تشجيعي للمُصدرين

النائب عبد الفتاح
النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب

قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك ضرورة قصوى لزيادة معدل الصادرات وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، فمنذ توليه مهام إدارة الدولة وهو حريص علي تقليل فاتورة الاستيراد وتحول مصر لدولة من أهم الدول المٌصدرة.

 

حافز تشجيعي للمُصدرين 

وأضاف “ يحيي” في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد لدعم الصادرات بـ 30 مليار جنيه، يعد حافز تشجيعي كبير للمُصدرين، أيضا دلالة واضحة علي جدية الحكومة وحرصها في زياة قيمة صادراتها من الانتاج الزراعي والصناعي وغيرهما.

ولفت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن أهم فوائد زيادة الصادرات هي توفير مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة كان يتم تخصيصها لصالح الاستيراد، علاوة على إدخال حصيلة جديدة من النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة.

 

وتابع النائب: فكرة العمل على تنمية الصادرات تنعكس بالإيجاب على الموازنة العامة للدولة من خلال تقليل فاتورة الواردات، وتقليل نسبة العجز في الميزان التجاري، الأمر الذي يسهم إلي تحقيق استفادة جيدة من هذه المبالغ لأوجه الدعم الأخرى المستحقة.

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وأختتم النائب حديثه، بالإشادة إلى تحركات الحكومة في ملف الصادرات، وإعطائه الأولوية بشكل دائم، فضلا عن متابعتها المستمرة للملفات الهامة الداعمة لتحقيق النمو كالاستثمار وغيرها.

 

وقال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه قام بزيارة في مدينة العاشر من رمضان والعبور الجديدة لافتا انه تفقد 3 مصانع ينتجون محليا ويقوم بالتصدير للخارج لافتا أن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالصناعة والزراعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أنه منذ أيّام وافق مجلس الوزراء على رد الأعباء التصدرية بـ 10 مليار وهذه المرحلة السادسة مشيرا إلي انه سيكون هناك برنامج جديد لـ٣ سنوات لدعم الصادرات بـ30 مليار جنيه مشيرا إلى أن زيادة الصادرات للمصرية أمن قومي، مشيرا إلى أنه اعتبار من 1 يوليو المقبل ستكون عمليات الصادرات المصرية مميكنة لدعم المصدرين في الحصول على حقوقهم. 

الصادرات الميزان التجاري الموازنة العامة مجلس النواب القوى العاملة

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