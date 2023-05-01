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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك..

تصوير 95 سيدة وفتاة لاستخراج بطاقة رقم قومي بالقصير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر، مأمورية تصوير لـ 95  سيدة وفتاة بمدينة القصير، بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمدينة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"، حيث أدار فعاليات المأمورية، الدكتور ياسر خليل، عضو فرع المجلس القومي للمرأة  بمدينة القصير.

 

وفي سياق آخر بمشاركة عدد من المتطوعين المصريين والأجانب والجمعيات الأهلية العاملة في البيئة، وبعض العاملين بمكتب محميات مرسى علم بالبحر الأحمر، تم تنظيم عدد من حملات النظافة للشواطئ والأعماق بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي للموارد الطبيعية وتنظيف الشواطئ والأعماق من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر على شواطئ البحر الأحمر بمرسى علم والقصير.

 

حملة النظافة للشواطئ تهدف لتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على الشواطئ نظيفة وصحية، وتعزيز الوعي بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطرًا على الحياة البحرية والحياة البرية.

 

وتقوم الحملة على جمع النفايات وتصنيفها وإعادة تدويرها، وتحسين جودة البيئة الساحلية وتعزيز السياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل ودعم الأفراد العاملين في المنطقة في تحسين ممارساتهم في التخلص من النفايات، وتشجيعهم على تخفيض استخدام المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وزيادة إعادة التدوير وتشجيع الشركات ومراكز الغوص والعاملين لديهم على تبنى ممارسات صديقة للبيئة والتحرك بشكل فعال في المنطقة، وشملت الفعاليات جمع كمية كبيرة من المخلفات ومقذوفات البحر.

 

وأكد المشاركون حرصهم على المشاركة المجتمعية في الحفاظ على التنوع البيولوجى للموارد الطبيعية، لأنه يمثل أحد أهم مصادر الدخل القومى وضرورة الحفاظ عليه للأجيال القادمة، وتعظيم أهميته في السياحة البيئية كمورد اقتصادي قومي، وتم تنظيم محاضرة عن أهمية الثروات الطبيعية سواء في الجانب البحرى بما يحتويه من الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر وما لها من أهمية اقتصادية وبيئية وأهمية الحفاظ عليها كمورد اقتصادى والتراكيب الجيولوجية.

البحر الأحمر المجلس القومى للمرأة محافظة البحر الاحمر القومى للمرأة الأهلى

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