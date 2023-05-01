بعد موافقة البرلمان.. قانون يلزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مشروع قانون بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة من حيث المبدأ، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة قادمة.

ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة بشأن القانون، فإنه يهدف إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، حيث يهدف إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.

ونص القانون في مادته الخامسة، بأن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التي يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.

كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغذاء المناسب وبكميات كافية.