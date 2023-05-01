نهائي أبطال أفريقيا.. فرج عامر: الأهلي لن يواجه صن داونز

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن توقعات نهائي أبطال أفريقيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب فرج عامر: “الاهلي لن يواجه صن داونز في نهائي ابطال افريقيا ، الاهلي سوف يقابل الوداد المغربي في نهائي افريقيا واعتقد ان النهائي الافريقي هذا العام سيكون بين هذين الناديين وارشح الاهلي للفوز بكاس افريقيا لان كولر اكتسب خبرة اللعب مع الاندية الافريقية وعرف كيف يدير مباريات خروج المغلوب، والوداد لدية خبرة افريقية كبيرة وسوف يساعد تحكيميا من اجل ان يصل الي النهائي”.

موعد مباراتي الأهلي والترجي

ومن المقرر أن يقام لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد يومي 12 و 13 مايو المقبل في تونس، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 19 و 20 مايو بالقاهرة.

وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الرجاء المغربي بهدفين دون رد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 2-1.