مهرجان الغردقة لسينما الشباب يفتح باب المشاركة في مسابقات دورته الأولى

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي عن فتح باب المشاركة في مسابقات دورته الأولي التي تقام خلال الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر المقبل.



قال الناقد محمد سيد عبد الرحيم المدير الفني للمهرجان: إن المهرجان يضم 3 مسابقات للفيلم الطويل والقصير روائي ووثائقي وتسجيلي وتحريك؛ إضافة إلى أفلام الطلبة بخلاف الجائزة الخضراء والتي يحصل عليها الفيلم الذي يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.



وأضاف: أن باب المشاركة يفتح خلال الفترة من ١ مايو الجاري وحتي 15 يوليو المقبل علي أن تكون الأفلام المتقدمة من إنتاج عامي 2022 و2023 ولم يسبق عرضها أو مشاركتها في مهرجان مصري من قبل.



وشدد علي أن الهدف من ذلك هو إتاحة الفرصة أمام الجمهور المصري لمشاهدة أعمالا جديدة تنتمي لمدارس سينمائية مختلفة من خلال استقطاب الإنتاج المتميز وفي نفس الوقت إتاحة الفرصة أمام أفلام تستحق التنافس علي جوائز المهرجان.



وتابع: أن لائحة المهرجان تشترط أن يكون الفيلم المشارك هو التجربة الأولي أو الثانية لمخرجه أو يتناول قضية متعلقة بالشباب وأن المهرجان يهدف الي دعم الأفكار الشبابية والواعدة من خلال أكثر من محور من محاور المهرجان سواء من خلال مسابقاته أو مسابقة السيناريو والتي سيتم الكشف عنها قريبا و نسعي الي توفير الدعم المادي لها لتخرج الأعمال الفائزة بها الي النور لتشارك في مهرجانات وتتنافس علي جوائز سواء محلية أو دولية .



وأشار " عبد الرحيم " الي أنه يمكن المشاركة بالأفلام من خلال الرابط التالي https://www.hurghadafilmfestival.com/



عن المهرجان



ترعاه وزارة الثقافة المصرية ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو .

تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، وصاحب العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية الناجحة مؤلفا ومنتجا، ويضم في إدارته نخبة من صناع وأساتذة السينما والنقاد والصحفيين .

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة ، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد ،والأكاديميات السينمائية المتخصصة ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.