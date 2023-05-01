لاعب الزمالك: انتقد الخطيب ولكن دون تجاوز في حقه

شارك شوقى السعيد نجم الزمالك السابق تغريدة له عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب السعيد: "أرجوا من الناس المحترمه اللي بتتجاوز في حق الكابتن محمود الخطيب .. قال تعالي {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ}"ممكن أنتقد لكن دون التجاوز في حقوق الآخرين ،عشان اللي هيقول بطل تطبل

واللي هيقول انت عايز تشتغل في الأهلي، شوفوا حاجة تانية عشان أنا خارج المجال أصلا".

يذكر أنه قد توج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد مصطفى عاشور بلقب كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

وكتب شوقى السعيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك "بالتعب والعرق والرجوله ياريت لاعبين القدم يموتوا نفسهم الف مبروك يارجاله 💪"

وحصد الفارس الأبيض اللقب عقب تغلبه على غريمه التقليدي الأهلي والذي يقوده فنيًا محمد مصيلحي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد على الصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة الرياضي بالعباسية.