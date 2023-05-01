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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طاقة النواب توافق على 3 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن البترول بالمتوسط

حسام عوض الله رئيس
حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، على 3 اتفاقيات للبحث  والتنقيب عن الغاز والزيت الخام في مناطق بالبحر المتوسط.

واستعرض عبد الحميد جويلي  نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط.

وناقش النواب تفاصيل الاتفاق حيث أكد حسام عوض الله رئيس اللجنة أهمية اتفاقيات التنقيب مع ضرورة التفاوض للحصول على افضل الشروط  .

وقال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ان الدولة تبذل مجهودات كبيرة في عمليات البحث عن البترول وكيفية استغلاله، مشيرا الي ان هناك مناطق جاري اكتشافها في مصر مليئة بالخير والثروات. 

كما وافقت اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي.في، وشركة بي . بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة "بيلاتريكس سيتى ايست" البحرية بالبحر المتوسط.

وأجلت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي . بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال "الطابية" البحرية بالبحر المتوسط، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 واكد عبد الحميد جويلي أن هناك كشف جديد شمال الطابية  في المنطقة سيؤدي لزيادة الإنتاج، ويتم عمل عقد تنمية باستخدام أحدث التكنولوجيا  في الاكتشاف مما يساعد على إنتاح من ١٥٠ الى ٢٠٠  مليون قدم مكعب . 

لجنة الطاقة حسام عوض الله الثروة المعدنية الحكومة

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