الهلال الأحمر السوداني يحذر من معاناة إنسانية حادة حال عدم الالتزام بالهدنة

أعلن الهلال الأحمر السوداني أن الهدنة الحالية المتفق عليها بين الأطراف المتنازعة تساعد على سهولة الحركة لتقديم العون الإنساني في معظم المناطق إلا أن هناك اشتباكات متقطعة تحدث في بعض الأحياء.

وأكد أسامة أبوبكر، مسؤول الهلال الأحمر السوداني في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أن السودان سيشهد معاناة إنسانية حادة ما لم يلتزم الطرفان بالهدنة، موضحا أن سيارتين ومعدات تابعة للهلال الأحمر السوداني تعرضت للنهب أمس.

وقال إن تأمين مقار المنظمات الإنسانية مسؤولية السلطات لكن الفوضى الحالية تزيد الأمر صعوبة ولو استمرت الاشتباكات وهطلت الأمطار ستنتشر أمراض وبائية.

حصر أعداد الضحايا والمصابين

ونوه مسؤول الهلال الأحمر السوداني بأنه يستحيل حصر أعداد الضحايا والمصابين في ولاية الخرطوم بشكل دقيق في الوقت الحالي.

وأوضح أن التطورات تسببت في قطع سلاسل الإمداد الدوائي بالسودان ما أدي لتأثر شديد لأصحاب الأمراض المزمنة، كما أن جميع مستشفيات الخرطوم تعاني نقصا شديدا في المعدات والكوادر الطبية.