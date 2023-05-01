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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"العلاج الطبيعى" تجرى 15 ألف جلسة وتنظم ورشتى عمل خلال أسبوع

صحة الدقهلية
صحة الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة الصحة بالدقهلية  أن إدارة العلاج الطبيعي، كثفت المرور على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة

وتابع مكين أن الجولة تضمنت تفقد 22 قسما وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها، منية النصر، ومحلة دمنة ودكرنس بالإضافة إلى شربين وطلخا وبلقاس.

ومن جانبه قال الدكتور أكرم عبد المنعم، إن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي أجرت  خلال الأسبوع الماضى نحو 15  ألف جلسة من بينها   1702  جلسة للأطفال ونحو  2640  لمرضى الغسيل الكلوى فضلاً عن 1420 جلسة لمرضى العناية والداخلى 

وفى سياق متصل نظم قسم العلاج الطبيعى بمستشفى ميت سلسيل يوماً علمياً لدفعة الآمتياز بعنوان physiotherapy for Frozen Shoulder"    تحت إشراف الدكتورة دينا وديع البلتاجي رئيس القسم بالمستشفى .

تضمنت فعاليات اليوم العلمى محاضرات نظرية  إلى جانب تدريباً عملياً  على دور العلاج الطبيعى فى علاج حالات الكتف المتيبس .  وذلك بحضور ممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى بالمستشفى

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