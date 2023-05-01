"فيه حاجة مضايقاه".. مفيدة شيحة تفجر مفاجأة عن سبب وفاة مصطفى درويش|فيديو

نعت الإعلامية مفيدة شيحة، الفنان مصطفى درويش، معبرة عن صدمتها بعد معرفة خبر الوفاة للفنان الشاب.

وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات” المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الاثنين، إن "خبر رحيل الفنان المتألق مصطفي درويش كان صدمة للجميع، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

وأضافت مفيدة شيحة، "رحل الفنان الجميل مصطفي درويش، وسبب حالة من الصدمة داخل الوسط الفني، وهذا الخبر هزنا كلنا واتخضينا، وكان شخص جميل ورائع، وله أعمال فنية ناجحة، وقدم في السباق الرمضاني الماضي 3 أعمال".

وفتاة مصطفى درويش

وعن سبب وفاته، تابعت مفيدة شيحة، "واضح أنه كان مرهق، وكان في حاجة مضايقاه، ويمكن العبء النفسي، وفي حاجة كانت تؤرقه، وهذا انطباعي الشخصي من متابعتي له على السوشيال ميديا".