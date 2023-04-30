مفيدة شيحة تحذر من منتحلي صفة الطبيب النفسي لحل المشكلات الزوجية

حذرت الإعلامية مفيدة شيحة، من منتحل صفة الطبيب النفسي لحل مشاكل زوجية والعلامات العاطفية.



وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، إن هناك مدعين بأنهم متخصصين في العلاقات الزوجية ،وهذا الأمر خطر لأنهم نصابين ويجب الذهاب للمتخصصين من الأطباء النفسيين.



وأضافت مفيدة شيحة، أن الذهاب إلى اللايف كوتشي، وهو طبيب متخصص في العلاقات الزوجية، شيء في غاية الروعة، ونحتاج تعميم هذه الفكرة.



وتابعت أن لكن هؤلاء الأطباء اسعارهم غالية ويجب امدن تكون ارخص، و قللوا الأسعار شوية!!.