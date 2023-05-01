بعد جريكاليه.. سيارات كهربائية بالكامل من مازيراتي بالسوق المصري ومفاجأة في حجم المبيعات

وضعت العلامة الإيطالية مازيراتي عجلاتها بقوة على "أسفلت" السوق المصري، وذلك بإطلاق سيارة مازيراتي جريكاليه الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة في مصر خلال حفل راقي يعكس التوازن الصحيح الذي تحققه السيارة الرياضية الجديدة بين التنوع، الأناقة، الأداء، والإبداع.

وفي حديثه لموقع صدى البلد صرح «هاني سالم» مدير عام علامتى مازيراتى وبينتلى بالمجموعة أن المصنع الأم قرر اتخاذ خطوة نحو تقديم مشرف يليق بسيارة جريكاليه SUV الرياضية الجديدة المناسبة لجميع الأعمار، بتكنولوجيا عالية الدقة وتصميم رائع، مؤكدًا على توقعاتهم بالنجاح "الرهيب" للسيارة.

سيارات كهربائية بالكامل من مازيراتي في مصر

وبسؤاله عن الخطط الجديدة التي تعتزم الشركة تطبيقها في السوق المصري، قال مدير عام مازيراتي: "بالتوازي مع جريكاليه نقوم بعمل تحضيرات لتوفير وإطلاق سيارات كهربائية بالكامل في السوق المصري بدءًا من العام القادم، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة ودعمها للسيارات الكهربائية، فإننا نصب كامل تركيزنا على هذا الأمر".

وأكد أن الشركة تستعد لتطبيق تلك الخطط من خلال تحضير وتجهيز مراكز الصيانة الخاصة بـ مازيراتي لتستقبل سيارات كهربائية، وذلك بـ تدريب الفنيين، وتدريب المبيعات، لتقديم خدمة تناسب إطلاق السيارات الكهربائية في مصر.

تأثر عملاء مازيراتي بأزمات سوق السيارات الأخيرة

وردًا على تأثر عملاء مازيراتي بأزمات سوق السيارات الأخيرة، قال: "نأمل أن يتحسن الوضع، خاصة مع تزايد الطلب على سيارات مازيراتي، لكن التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار تسبب في زيادة أسعار السيارات في الجمهورية كلها".

وأضاف: "برغم ذلك دائما هنالك طلبات جديدة ومتزايدة على سيارات مازيراتي في مصر، وعملاء جدد، لكن لا يوجد ما يكفي من السيارات لتلبية حجم الطلب".

مبيعات مازيراتي في الأعوام الأخيرة

وفي تصريح حصري أكد سالم أن الشركة الإيطالية تقوم بعمل نسب نمو بين 2020 وحتى 2023، ففي عام 2021 حققت مازيراتي مبيعات 5 أضعاف عام 2020 بنسبة 500%، ثم في 2022 حققت 25% بسبب صعوبة الاستيراد، وتتوقع الشركة أن تزيد المبيعات في 2023 بحجم 3 أضعاف العام الماضي.



مواصفات سيارة مازيراتي جريكاليه 2023

تنطلق مازيراتي جريكاليه في السوق المصري بـ3 إصدارات، هي:

- الـ "جي تي" (الأول الذي يصل): مدعوم بمحرك هجين خفيف رباعي الأسطوانات قادر على توفير قوة 300 حصان.

- إصدار مودينا: بمحرك هجين خفيف رباعي الأسطوانات بقوة 330 حصانًا.

- والتروفيو القوية: المجهزة بمحرك بنزين من 6 اسطوانات عالي الأداء 3.0 لتر ويولد 530 حصان، وهو مبني على محرك النيتونو المثبت على الام سي 20.

ويستكمل المجموعة الجريكال فولجور:ِ وهو الإصدار الكهربائي بنسبة 100% بتكنولوجيا 400 فولط.



بالإضافة إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الثماني سرعات في الجريكاليه، والدفع الرباعي، علاوة على مجموعة متنوعة من وضعيات القيادة التي يمكن تعديلها وفقًا لتفضيلات السائق، بما في ذلك:

وضعية COMFORT و GT و SPORT و CORSA (Trofeo فقط) و OFF-ROAD .



ووفقًا لـ «منال شعبان» رئيس قطاع التسويق لسيارات مازيراتي يبدأ سعر جريكاليه من 3.850000 جنيه مصري مع ضمان لمدة 3 سنوات مع عدد غير محدد من الاميال.

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