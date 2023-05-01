الخارجية التركية تشكر مصر والسعودية على مساعدتها في إجلاء مواطنيها من السودان

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم، إنها قامت بإجلاء أكثر من 1700 مواطن ونحو 300 مواطن من 22 دولة أخرى طلبوا دعمنا لإجلائهم عن السودان، مؤكدة أن عمليات الإجلاء التي بدأت في 23 أبريل الماضي اكتملت.

وأضافت الخارجية التركية، أن المسؤولين الأتراك وفي مقدمتهم الرئيس رجب طيب أردوغان على اتصال وثيق مع نظرائهم السودانيين منذ بداية الأحداث ودعاهم لضبط النفس ووقف إطلاق النار. حسبما ذكرت وكالة الأنباء التركية.

وأعربت الوزارة عن امتنانها لجميع الدول التي ساهمت بعمليات الإجلاء التي نفذتها أنقرة، خاصة مصر و السودان والمملكة العربية السعودية.

وأكدت وزارة الخارجية التركية، أنها نفذت عدداً من المبادرات لحل القضية على أسس سلمية وتعبئة جميع أنواع الوسائل الدبلوماسية لمنع مزيد من إراقة دماء الإخوة في السودان.