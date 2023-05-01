السيد صالح: كنت أحب الخطابة.. وأساتذتي توقعوا لي مستقبلا لامعا في الإذاعة|فيديو

قال الإذاعي الكبير السيد صالح، نشأت في قرية بمركز الزقازيق بالشرقية، ووُلدت عام 1964، ووالدي كان يعمل تاجرا، إضافةً إلى عمله بالزراعة، والوالدة كانت ربة منزل.

وقال السيد صالح، خلال لقاء ببرنامج “كنوز الوطن”، عبر “التليفزيون المصري”، أن والدتي قدمت لنا كل ما تستطيع أن تقدمه الأم المثالية في الحياة، مؤكدا أنه كان لدي شغف في القرءاة والتفوق في الدراسة، حيث كنت من أوائل المحافظة في الثانوية العامة.

أن أكون مذيع لامع.

وتابع الإذاعي الكبير السيد صالح، أنه كان هناك نقطة هامة في حياتي، وكنت أحب الخطابة وقراءة القرآن الكريم، وكان المدرسون بالمدرسة يتوقعون لي أن أكون مذيعا لامعا.