تعبر عن التاريخ وبها الأهرامات.. محمد رمضان يكشف سبب تصوير اعماله في مصر

كشف الفنان محمد رمضان سبب تصويره كليب أغنيته الجديدة نصابة في مصر، مؤكدًا أنه يحب إظهار جمال بلده، بجانب الحديث عن إمكانية إعادة تقديم أعماله الفنية.

وقال محمد رمضان خلال لقائه مع برنامج the insider: أقنعت صناع كليب نصابة بالتصوير في مصر وأخبرتهم بأنها تعبر عن التاريخ وبها الأهرامات وبالتالي ستكون أفضل في الكليب رغم اقتناعهم في البداية بتصويره في فرنسا، وبالتالي لا يوجد أفضل من إظهار جمال بلدي وأيضًا ستكون إضافة لي، معقبًا: أنا بتلكك عشان أصور في بلدي.

محمد رمضان

كما تطرق محمد رمضان للحديث عن إمكانية إعادة تقديمه عمل فني له، قائلا: كنت أرفض في الماضي إعادة أي أغنية لي حققت نجاحا، ولكن أقنعني أحد أصدقائي بفكرة إعادة تقديم الأعمال الفنية وأكد أن هناك أغاني أجنبية تمت إعادة تقديمها وحققت نجاحا أيضًا في المرة الثانية، وبالفعل اقتنعت وربما أعيد تقديم أغنية ناجحة لي بشرط أن تكون لـ لحن مختلف؛ لأن الجمهور يريد سماع أغنية جديدة وليست مكررة.

يذكر أن أغنية نصابة حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها على موقع يوتيوب، إذ تخطت حاجز الـ 14 مليون مشاهدة في فترة قصيرة.