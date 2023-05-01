بعد الأسعار الجديدة .. أرخص سيارات شيري في مصر

ارتفعت أسعار السيارة اريزو 5 موديل 2023 داخل السوق المصري، وذلك بنسبة اجمالية بلغت 10 الاف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا المطروحة من شركة شيري الصينية في مصر.

ارخص سيارات شيري المقدمة في مصر

مواصفات ارخص سيارات شيري في مصر

تأتي السيارة شيري اريزو 5 بعدد من التجهيزات مثل، عجلة قيادة "مالتي فانكشن" تدعم العديد من الاوامر، وشاشة تتسوط قمرة القيادة، مع مكيف هواء، وسنتر لوك للابواب، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز.

ارخص سيارات شيري المقدمة في مصر

وجاءت الفئة الاولى من السيارة بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، ومحرك 4 سلندر 1500 سي سي، مع قوة اجمالية بلغت 114 حصانا، و سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، بينما تستخدم الفئة الاخرى ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء.

ارخص سيارات شيري المقدمة في مصر

وبفضل الامكانيات الفنية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023، تستغرق 11.5 ثانية للوصول من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر، كما تقدم السيارة بعدد 2 من وسائد الحماية، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني.

ارخص سيارات شيري المقدمة في مصر

بعد الاسعار الجديدة "ارخص سيارات شيري المقدمة في مصر"

ارتفعت اسعار الفئة الاولى والتي تقدم بناقل سرعات مانيوال من 390 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

وشهدت الفئة الثانية اوتوماتيك زيادة سعرية 10 الاف جنيه ايضا ليصل سعرها إلى 440 ألف جنيه بدلاً من 430 ألف جنيه.

وتقدم الفئة الثالثة كاملة التجهيزات بسعر 465 ألف جنيه بدلا من 455 ألف جنيه.