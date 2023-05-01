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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علي جمعة: رحلة عمرة لـ 5 فائزين بمسابقة «وفوق كل ذي علم عليم»

علي جمعة
علي جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تفاصيل فكرة برنامجه «وفوق كل ذي علم عليم»؛ مؤكدًا أنه عندما عرضها على وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين؛ وافق عليها فورًا.

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علي جمعة: النائب محمد أبو العينين رحب بفكرة برنامج "وفوق كل ذي علم عليم"

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وقال علي جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن فكرة برنامجه استهدفت جذب انتباه الجهور لقضايا التعلم؛ وإثارة الهمة في البحث عن إجابة الأسئلة، وهو برنامج يهدف لإثارة شهوة المعرفة لدى المتابع.

 

وعن صعوبة بعض الأسئلة، أضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك الكثير من المواطنين الذين قدموا إجابات صحيحة؛ سواء بالمعرفة أو البحث؛ وهو المطلوب، لافتًا إلى أن الأيام العشر الأولى من البرنامج شهدت اتصال حوالي 20 ألف شخص.

 

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن هذا الأمر مثّل أحد أوجه الاتصال الجماهيري الناجح، مشيرًا إلى أن مؤسسة أبو العينين لنشاط الاجتماعي والخيري، وعدّت باختيار 5 أشخاص من الفائزين بمسابقة «وفوق كل ذي علم عليم»، بشكل عشوائي؛ ليحصلوا على رحلة عُمّرة.

 

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن الفائز الثلاثين بالمُسابقة؛ سيحصل على 10 آلاف جنيه، ورحلة عُمّرة؛ والسؤال هو: «من هو النبي الذي أذاب الله له النحاس (داوود - سليمان - يوسف)».

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