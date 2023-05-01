علي جمعة: النائب محمد أبو العينين رحب بفكرة برنامج "وفوق كل ذي علم عليم"

حل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".

وتحدث خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن برنامج "وفوق كل ذي علم عليم"، الذي أذيع على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك، قائلا: "نريد أن يهتم الناس بقضايا التعلم"، لافتا: "شاع في الآونة الأخيرة طرح أسئلة من الممكن أن تلقى بشيء من التبعية على المناهج التعليمية".

وأشار: "فكرة برنامج وفق كل ذي علم عليم جاءت لي وعرضتها على النائب محمد أبو العينين واستحسن الفكرة ورحب بها"، مضيفا: "فكرة البرنامج جاءت لإثارة الهمة في البحث".

وأوضح: "اسم البرنامج فيه نوع من الاقتباس القرآني لأنه مأخوذ من الآية الكريمة "وفوق كل ذي علم عليم".