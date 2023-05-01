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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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5 رحلات عمرة للفائزين في مسابقة وفوق كل ذي علم عليم.. تفاصيل

أحمد موسى
أحمد موسى

أعلن الإعلامي أحمد موسى، عن 5 رحلات عمرة للفائزين الذين سبق تكريمهم من الدكتور على جمعة ببرنامج وفق كل ذي علم عليم، الذي أذيع على قناة صدى البلد خلال شهر رمضان المبارك.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن مسابقة فوق كل ذي علم عليم كانت عبارة عن 30 سؤالا مقسمة طيلة الشهر، وتبقى سؤال واحد لأن شهر رمضان كان 29 يوما فقط.

 

وتابع: تبقى سؤال واحد من مسابقة برنامج وفوق كل ذي علم عليم، وسيتم تحديد الفائز الثلاثون، من خلال طرح السؤال المتبقي الليلة عبر برنامج على مسئوليتي، والحصول على 10 آلاف جنيه.

 

السؤال الثلاثين


وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدي البلد، أن سؤال الثلاثين المتبقي من برنامج «وفوق كل ذي علم عليم»، وهو «من هو  النبي الذي أذاب له الله النحاس ».

 

وأشار موسى، إلى أن هناك ثلاث اختيارات يمكن للراغبين في المشاركة للإجابة عن السؤال الثلاثيين وجاءت الاختيارات كالتالي :«سيدنا سليمان 2- سيدنا داود، سيدنا يوسف».

 

كيفية الإجابة عن السؤال الثلاثين

 

ولفت أحمد موسى، أنه سيتم الإعلان عن الفائز الثلاثين من المسابقة بصحبة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، ويمكن للراغبين في الإجابة عن السؤال التواصل على هذه الأرقام «5774- 09000774»، تحت رعاية مؤسسة أبو العينين الخيرية والاجتماعية.
 

أحمد موسى على مسئوليتي مفتي الديار المصرية الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي علي جمعة الدكتور علي جمعة قناة صدي البلد شهر رمضان المبارك

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