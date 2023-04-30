أحمد موسى: تنظيم قافلتين طبية ومواد غذائية بحلايب وشلاتين

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل توجه لجنة قضائية من قنا للأهالى في منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد ووادي العلاقة؛ لتسهيل إجراءات التجنيد لهم، وحل مشكلات من تخلفوا عن التجنيد منهم.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن قائد منطقة تجنيد قنا؛ توجه رفقة لجنة قضائية، وجميع الجهات المعنية؛ لحل الأزمات التي تواجههم بشأن إنهاء إجراءات التجنيد، والموقف العسكري الخاص لأبنائهم.

وتابع أحمد موسى، مساء اليوم الأحد، أنه تم تنظيم قافلة طبية، وأخرى مواد غذائية؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين هناك؛ مؤكدًا أن مدينة شلاتين يوجد بها مستشفى عسكري؛ حيث يوجد الجيش المصري في كل شبر على أرض مصر.



وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرًا رصد جهود إجراءات القوات المسلحة في تسهيل عملية التجنيد لأبناء حلايب وشلاتين؛ وذلك من خلال عمل لجنة تجنيدية متكاملة؛ تسهل على المواطنين في هذه المناطق إنهاء إجراءاتهم التجنيدية.

ووجه المواطنين، في حلايب وشلاتين وأبو رماد، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدي البلد»، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الذي وجّه بتسهيل إجراءات التجنيد لهؤلاء المواطنين؛ بدلاً من عناء تنقلهم إلى منطقة قنا.