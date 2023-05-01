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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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"الصحة": الطب الوقائي في مصر يحظى بإشادة دولية

الطب الوقائي
الطب الوقائي

قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إنّ الطب الوقائي في مصر بشهادة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية كمنظمة ترشد إلى الصحة العامة على مستوى العالم كله وتضع الضوابط الناظمة لذلك يُشهد لمصر أن الطب الوقائي وقواعد الصحة العامة إجراءات راسخة.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، أن الطب الوقائي هو كل ما يؤثر على الصحة العامة والصحة المجتمعية بداية من منع وفادة الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية إلى الأراضي المصرية.

وتابع رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، أنّ كل منافذ الحجر الصحي المعتمدة في مصر سواء برية أو بحرية أو جوية يوجد بها أطقم من الحجر الصحي مدربة على اكتشاف الأمراض ومناظرة الحالات، وبخاصة القادمة من دول متوطن بها أمراض وبائية.

 

مناطق موبوءة بأمراض 

وأشار، إلى ان نظام التطعيمات والتحصينات الموجودة في مصر وهي الروتين التطعيمي للاطفال والمسافرين إلى مناطق موبوءة بأمراض ذات أهمية وبائية والتطعيمات الدولية هي أمر يشهد به.

الطب الوقائي وزارة الصحة والسكان الإعلامية قصواء الخلالي الأمراض المعدية الأراضي المصرية

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