ضياء داوود : أتمنى من الجميع المشاركة في الحوار الوطني

قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن العملية السياسية الناضجة تحتاج لتأمين مسار سياسي يسمح بمناخ أفضل وتعددية سياسية حقيقية، مؤكدا أنه لا يمكن الترفع عن أي دعوة للحوار، وأي دعوة للحوار بين القوى السياسية مكسب في هذا التوقيت، والعبرة بالخواتيم.

وأضاف "داوود"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه في الوضع الراهن نحتاج للحوار حتى وإن بدأ مأزوما ، نظرا لأنه سيحدث تحسنا وتطورا في المناخ السياسي، وأن تظل الرئة الممدودة بالأكسجين السياسي.

وأشار إلى أن الحوار الوطني ليس نتيجة ولكن حالة نصل منها إلى نتيجة تدافع الأفكار للوصول لنتائج، يمكن أن يكون بعضها متعلقا بمنتج تشريعي للتقدم للبرلمان من خلال قنواته والضامن في ذلك رئيس الجمهورية.

مصر تحتاج للحلول الناجزة

ولفت داوود الى أنه وفقا لمعلوماته ستشارك الكثير من القوى السياسية في الحوار الوطني، متمنيا من الجميع المشاركة في الحوار، مؤكدا أن مصر تحتاج للحلول الناجزة للملفات المعطلة للوصول إلى تصحيح المسار الاقتصادي.

