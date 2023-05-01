ضياء الدين داوود: عمال وفلاحو مصر عصب هذا البلد

هنأ النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، عمال بمناسبة حلول عيدهم، موضحًا: "رغم المصاعب والتحديات، إلا أننا يجب أن نتذكر تضحياتهم في الماضي والحاضر والمستقبل، لأنهم عصب هذا البلد، فالعمال والفلاحون لن يحدث أي تقدم دونهم، وهذا ليس كلاما لدغدغة المشاعر".

وتحدث "داوود" خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، عن نشأته، موضحًا: "أنا من مواليد عام 1975، وكان لاسمي نصيب من تشكيل وجداني، أنا ابن شقيق الراحل ضياء الدين داوود.

ولدت في بلد له زخم كبير

وتابع عضو مجلس النواب: "ولدت في بلد له زخم كبير، وتربيت في دمياط، وأنحدر من أسرة عاصرت تقلبات سياسية كثيرة، حيث أيدت أسرتنا ثورة 23 يوليو، وكان عمي أمينا للاتحاد الاشتراكي، وعضوا بمجلس الأمة في دوري 1964 و1968، واختاره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد أول حكومة مدنية شُكلت في عام 1968 وزيرا للشئون الاجتماعية حتى وقع الخلاف الشهير مع الرئيس السادات، وبالتالي فقد تربيت على الانحياز للناس في القضايا السياسية والاجتماعية".